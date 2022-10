DeepMind | due esseri umani hanno battuto il suo record in matematica

... e a condurre lo studio è stato Alhussein Fawzi, ricercatore di. FakeYou, sito audio fake: ...hanno chiesto all'algoritmo di 'giocare' nel cercare i modi migliori per moltiplicare tra loro...L'intelligenza artificiale diha scoperto un modo più rapido per moltiplicarematrici 4x4 rispetto a quello che era stato individuato nel 1969 dal matematico tedesco Volker Strassen: ...Last week, DeepMind announced it discovered a more efficient way to perform matrix multiplication, conquering a 50-year-old record. This week, two Austrian researchers at Johannes Kepler University ...DeepMind scopre un modo più veloce per risolvere il problema del prodotto tra matrici. Battuto il record di 50 anni fa. Perché è importante.