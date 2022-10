Crisi Juve | Allegri “Da questo momento se ne esce tutti insieme”

Il Torino spera di mettere lo sgambetto alla sua rivale per eccellenza e metterla così in una condizione di grande difficoltà, ladeve a tutti i costi cercare di uscire dallaper venire a ...La sconfitta in Champions ha aggravato ladellache si affida al derby per ritrovarsi. Il Torino non vince la stracittadina dal 2015 e non brilla in campionato e per questo, secondo Snai, la quota sul segno '2' è la più bassa ma il ...Di Nicola Balice Il tecnico bianconero: La squadra non ha mai chiesto di non fare il ritiro, queste sono voci del tutto infondate In una Juve dove niente sembra al proprio posto è necessario… Leggi ...A parlare dei temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Massimo Bonanni. Juventus, ha parlato Allegri. Ritiro e Torino per uscire ...