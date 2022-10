Calzona | Il Napoli squadra più bella d' Europa Può superare' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 14 ottobre 2022): "Ilpiùd', puòi 91 punti'' Francesco, ex vice-allenatore aldi Maurizio Sarri e Luciano Spalletti, attualmente c.t. della Nazionale slovacca, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport. Queste le sue parole: "Mi chiama Hamsik, con il quale ho lavorato a, e mi fa: ti piacerebbe parlare con la Federazione Slovacca? Mi sono preso un paio d'ore e dopo due giorni ero a Bratislava. Lobotka? Giocatore e persona straordinaria. -afferma- Il, e Giuntoli e Spalletti principalmente, ci hanno creduto anche quando non brillava. Non era semplice aspettarlo, lo hanno fatto perchè erano consapevoli delle sue qualità. E ...