Bimbo di 20 mesi scompare nel nulla | chi è il sospettato

Tragedia a Taggia , in provincia di Imperia, dove undi appena dueè stato trovato morto in culla dai genitori. Ancora sconosciute le cause del decesso. Il dramma si è consumato in un appartamento in via Soleri: i genitori, entrambi stranieri,...Undi dueè morto improvvisamente in casa a Taggia, in provincia di Imperia. L'autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia per determinare le cause del decesso. Aveva solo dueil bambino ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Imperia, i genitori trovano il bimbo di 2 mesi senza vita. Inutili i tentativi di rianimarlo. Sul corpo del piccolo è stata disposta l'autopsia ...