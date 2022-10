Barcellona | De Jong non vuole più restare

Calciomercato.com

Commenta per primo Frenkie deè sempre più un corpo estraneo al. L'olandese è un rincalzo dei catalani e, come riporta Daily Mail , è 'disgustato' dal modo in cui viene trattato in Spagna . E nella prossima ...I Red Devils sono ancora molto interessati al centrocampista tecnico blaugrana: ecco le ultime sulla trattativa Il Manchester United è ancora molto interessato a Frankie dedel. La probabile uscita ai gironi di Champions League per mano dell'Inter, secondo quanto riportato da Sunday Express, potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella trattativa tra Red . Barcellona, i convocati per l'Inter: ok De Jong e Kessie Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Il Manchester United vorrebbe portare all'Old Trafford il giocatore del Barcellona De Jong: sarebbero partiti ulteriori contatti tra i club ...