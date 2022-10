Aste | Sotheby' s svela otto diamanti blu

(Di venerdì 14 ottobre 2022) La casa d''suna collezione diblu, stimata in oltre 70 milioni di dollari in totale. 14bre 2022

MF Fashion

La casa d''s svela una collezione di otto diamanti blu, stimata in oltre 70 milioni di dollari in totale. 14 ottobre 2022... la maglia numero 10 indossata dallo stesso Maradona, battuta a maggio da's per quasi 9,3 ... a capo dell'omonima casa d'-. Vista la storia che accompagna il pallone, ci aspettiamo che ... I preziosi vanno all’asta a Milano da Sotheby’s - MFFashion.com Offerte online già a partire dal 28 ottobre. Nella stessa partita, il quarto di finale di Messico 1986 tra Argentina e Inghilterra, il Pibe de Oro segnò anche «il più grande gol nella storia della Cop ...Un’esperienza terribile quella vissuta da questo giovane fattorino che, mentre era in viaggio per consegnare la Ferrari Enzo, si è schiantato contro un’altra auto ...