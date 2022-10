Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Gli eventi datati 14Alla fine dei Settanta i Los Angeles Aztecs divennero famosi per gli arrivi di Rinus Michels e Johan Cruijff. Prima di loro vi era arrivato lo scozzese Charlie Cooke, ottant'anni oggi, vincitore con il Chelsea della FA Cup nel 1970 e della Coppa delle Coppe nella stagione successiva. E' nato esattamente un decennio prima di Walter Grezzani, 141 presenze e due reti in cinque campionati di Serie B tra Rimini e Lecce. Il 141962 esordiva nel massimo campionato il brasiliano Armando Miranda, andando inoltre in gol match dell'Olimpico tra Roma e Juventus (in Italia giocò un'annata nella Vecchia Signora e un'altra nel Catania).