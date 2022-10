" Vietare il velo non è discriminatorio". La Corte Ue spazza via i buonismi

La donna ha deciso di rivolgersi alle massime autorità perché le era stato negato un contratto di tirocinio dopo il suo netto e categorico rifiuto di togliersi ilper conformarsi alla politica ...Emessa la sentenza, in riferimento a un caso in Belgio, in cui una donna di fede musulmana, avendo rifiutato di togliersi ilislamico, si era vista respingere la sua domanda di ...Se l'azienda ha una linea di neutralità, non è discriminatorio vietare il velo: così la Corte Ue boccia il ricorso di una donna islamica ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...