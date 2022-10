Ucraina | filorussi a Kherson | “Mosca ci aiuti”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) (Adnkronos) – Il capo dell’amministrazione sostenuta dalla Russia nella regione di, nel sud dell’, ha lanciato un “appello” al Cremlino con la richiesta di organizzare il trasferimento di civili dall’area nel mezzo della controffensiva delle forze ucraine. Lo riporta la Cnn, mentre il numero due dell’amministrazione militare si rifiuta di parlare di “evacuazione” della popolazione dall’area e invita alla “calma”. “Ogni giorno le città della regione disono obiettivo di attacchi missilistici:e Novaya Kakhovka, Golaya Pristan e Chernobaevka”, ha affermato Vladimir Saldo, capo di quella che è una delle quattro regioni annesse dalla Russia a fine settembre. Secondo Saldo, gli “attacchi missilistici” provocano “gravi danni, prima di tutto, per la popolazione locale” poiché vengono “colpiti ...

