Succede di tutto in campo | urla | spintoni e Lazio in dieci

Friuligol

Il Brasile forza e sembra riesca a farebene e con grande facilità, le azzurre faticano a tenere la strada: inseguono le sudamericane ma sono sempre in affanno. Poiqualcosa: Egonu ...Ma il croato non si arrende nemmeno dopo 15 mesi di rodaggio: 'Quest'anno avevo fatto un ottimo precampionato, poi è cambiatoe spero ricambi di nuovo in positivo. Nel calcio, ho ... UNDER 19 GO - A Risano succede di tutto: locali vincenti al fotofinish Attimi di tensione in Lazio-Sturm Graz, nel quarto turno del Gruppo F di Europa League, dopo che Immobile aveva portato in vantaggio su rigore la squadra di Sarri, diventando il miglior marcatore dell ...Il veto su Ronzulli, il non-voto a La Russa con annesso «vaffa» di Berlusconi e infine l'ipotesi di andare alle consultazioni in solitaria. È stata una ...