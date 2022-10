Segre | “Perché mai il 25 aprile deve essere vissuto come ‘divisivo’ anziché con autentico spirito repubblicano?”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) “Le grandi nazioni, poi, dimostrano ditali anche riconoscendosi coralmente nelle festività civili, ritrovandosi affratellate attorno alle ricorrenze scolpite nel grande libro della storia patria.non dovrebbecosì anche per il popolo italiano?mai dovrebberovissutedate ‘divisive’con, il 25 sprile festa della Liberazione, il 1° maggio festa del lavoro, il 2 giugno festa della Repubblica?”. L’ha detto, tra gli applausi, la senatrice a vita Liliananel suo discorso in apertura della seduta per il voto del presidente del Senato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

