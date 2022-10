(Di giovedì 13 ottobre 2022) Nel suo discorso ricorda quali sono i capisaldiRepubblica, ovvi ma neanche tanto. Ha compiuto il miracolo di farci uscire per qualche minuto da quella sconsolante parodia di guerra civile in cui ci infiliamo spesso

L'HuffPost

Il discorso pronunciato da, senza che una sua sola sillaba indugiasse nell'ampollosità, ha compiuto il miracolo di farci uscire per qualche minuto da quella sconsolante parodia di guerra civile ...Talvolta non è così importante quello che si dice ma come lo si dice. La senatrice a vita Lilianaha aperto la XIX legislatura ricordando quali sono i capisaldi della Repubblica: la Resistenza, la Liberazione, Giacomo Matteotti e il rifiuto della violenza politica, la Costituzione nata dopo ... Segre, la carne della nostra democrazia Nel suo discorso ricorda quali sono i capisaldi della Repubblica, ovvi ma neanche tanto. Ha compiuto il miracolo di farci uscire per qualche minuto da quella ...