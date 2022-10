Putin | “Non forniremo gas a chi mette il price cap”!

Leggi su freeskipper

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Non si fa attendere la risposta, del tutto scontata, del presidente russo Vladimiral ‘tetto del prezzo del gas‘ che l’Unione Europea si accinge ad attuare, su spinta soprattutto dell’Italia: “Dirò una cosa: la Russia non agirà contro il buon senso, pagando di tasca propria per il benessere degli altri. Nonenergia a