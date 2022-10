Prada lancia la prima linea gioielli e sceglie l' oro riciclato Di cosa si tratta?

Leggi su iodonna

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Quale miglior modo per debuttare nel mondo jewelry per il marchiose non con una collezione eterna? L’idea alla base della gioielleria di produrre oggetti destinati a sopravvivere al passare del tempo, si rafforza grazie ad un’interpretazione in chiave sostenibile. Lacollezione del brand, infatti, vanta una produzione di design in orocertificato al 100%, aggiudicandosi ilto tra i brand di lusso globale. Eternal Gold è una proposta fresca e giovanile, che si ispira alla storia dei preziosi con un approccio moderno, che strizza l’occhio alle giovani generazioni. Lusso sostenibile?risponde che sì, è possibile anche nel panorama orafo.: Eternal Gold Dieci anni faè stato ...