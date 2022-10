Paris Hilton torna a parlare degli abusi subiti | “Mi chiamarono alle 3 di notte per sottopormi a un ‘esame del collo dell’utero’ | ma quelli non erano medici”

(Di giovedì 13 ottobre 2022)e le molestie sessuali subite a scuola. La celebre modella dell’alta società statunitense ha voluto raccontare e denunciare al New York Times una terribile esperienza subita da ragazza. “Quando ero alla Provo Canyon School, nello Utah, sono stata sottoposta con la forza ad esamidal personale dello staff”, ha spiegato l’ereditiera. “Una, saranno state le 3 o le 4 del mattino, io ed altre ragazze siamo state prelevate dnostre stanze e portate in un altro spazio privato dove un paio di uomini dello staff ci hanno sottoposto a un “esame deldell’utero”, così ci hanno detto. Mi hanno fatto sdraiare su un lettino e hanno infilato le loro dita dentro di me”, ha spiegato lacon voce tremante nella video intervista al NYT. “Non so ...

Paris Hilton ha raccontato di aver subito abusi sessuali quando si trovava in collegio, all'età di 17 anni. "È stato spaventoso, questa cosa mi ha bloccata per anni" ha dichiarato al New York Times.