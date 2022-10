Meloni | «Giorgetti sarebbe ottimo ministro dell' Economia» E su FI e La Russa | farò governo autorevole

(Di giovedì 13 ottobre 2022) «Per me quello che contano sono i risultati, mi pare che i risultati dicano con chiarezza che sono intenzionata a dare a questa nazione, se ne avrò occasione, un. Non...

"Penso chesarebbe un ottimo ministro dell'Economia". Lo ha detto Giorgiauscendo da montecitorio. 13 ottobre 2022Da parte sua, allora, anche laha detto di stare bene, nonostante un po' di mal di gola. Diretta "Se la Lega lo vuole, io ci vado":rompe il silenzio, ruolo pesante nel governoCe ne sarà uno plausibilmente nei prossimi giorni, ma non lunedì quando Meloni, riunirà gli eletti nell’auletta dei gruppi parlamentari. Carlo Nordio, ad esempio, ex magistrato eletto alla Camera per ...Colpo di scena all'avvio della XIX legislatura. Tensione FI-FdI. Vaffa di Berlusconi a La Russa. Meloni ringrazia "chi è stato ...