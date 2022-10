Ma la bellezza | dicono i fan | non c' entra nulla non i calcoli matematici

(Di giovedì 13 ottobre 2022) La star con i lineamenti più belli? L’attrice britannica Jodie Comer. Lo dice il Centre For Advanced Facial Cosmetic And Plastic Surgery diretto dal chirurgo plastico dottor Julian De Silva. Sotto di lei Zendaya, Bella e Beyoncé. Jodie Comer è la star con il viso più vicino alla perfezione C’è voluto del tempo ma ora il verdetto è arrivato. Mentre Robert Pattinson è l’uomo con il viso più bello tra le star maschili, secondo l’algoritmo del dottor Julian De Silva la numero uno tra le donne è la star della serie tv Killing Eve. Con un rating del 94,53%, Jodie Comer, nata a Liverpool nel 1993, è la celebrità con i tratti somatici più vicini al canone diassoluta dell’Antica Grecia. Trattamenti beauty da ...

