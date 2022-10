L' elezione di La Russa è stata sostenuta da 17 senatori fuori maggioranza 

(Di giovedì 13 ottobre 2022) AGI - Il nuovo presidente del Senato Ignazio La, eletto al primo scrutinio con 116 voti. Lae' il nome su cui ha puntato, eleggendolo, la maggioranza di centrodestra. Idi Forza Italia, tuttavia, non hanno partecipato al voto. Alla chiama hanno risposto, votando, solo Silvio Berlusconi ed Elisabetta Casellati, presidente uscente di palazzo Madama. Sommando i numeri del centrodestra al Senato, e considerando il non voto deiazzurri, all'di Lahanno contribuito anche alcuni voti provenienti dal didella maggioranza di centrodestra. La somma deidel centrodestra è pari a 115: sono 66 idi Fratelli d'Italia, 29 quelli della Lega, 18 idi ...

Sommando i numeri del centrodestra al Senato, e considerando il non voto dei senatori azzurri, all'di Lahanno contribuito anche alcuni voti provenienti dal di fuori della maggioranza ...Renzi fa lo gnorri sull'di La: "Non c'entro nulla, l'avrei rivendicato..."Il senatore di Fratelli d'Italia ha ringraziato anche coloro che lo hanno votato e non fanno parte del centrodestra. Renzi si sfila, ma Berlusconi punta il dito contro Italia Viva ...ROMAÂ – Il siciliano Ignazio La Russa, nato nel 1947 a Paternò (CT), è il nuovo presidente del Senato. Eletto con 116 preferenze, su una maggioranza di 104). Sessantacinque le schede bianche mentre du ...