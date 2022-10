Lavrov | pronti a valutare eventuale apertura Usa a dialogo

Agenzia ANSA

La Russia sarà pronta a prendere in considerazione eventuali segnali di apertura al dialogo da parte degli Usa, se li dovesse ricevere. Lo ha detto il ministro degli Esteri di Mosca, Serghei Lavrov, citato dalla Tass. "Abbiamo detto molte volte che non rifiutiamo mai di organizzare incontri. Se ci viene fatta una proposta, la prenderemo in considerazione", ha spiegato.