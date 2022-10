“Forte disagio” Berlusconi si infuria e non molla sul ministero a Ronzulli

Leggi su iltempo

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Le immagini del colloquio animato tra Silvioe Ignazio La Russa hanno fatto il giro delle televisioni e dei social. Dopo l'elezione dell'esponente di Fratelli d'Italia a presidente del Senato è arrivato un messaggio del leader di Forza Italia, partito che ha deciso di non presentarsi in Aula per il voto a La Russa, proprio ad eccezione del Cav e della presidente uscente Alberti Casellati: “Sinceri auguri al nuovo presidente del Senato Ignazio La Russa. Forza Italia ha voluto dare un segnale di apertura e collaborazione con il voto del presidente. Ma in una riunione del gruppo di Forza Italia al Senato è - la nota dell'imprenditore ed ex presidente del Consiglio - emerso unper i veti espressi in questi giorni in riferimento alla formazione del governo. Auspichiamo che questi veti ...