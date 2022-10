Fontinalia | la festa delle acque sorgive dedicate al Dio Fons

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Nel nuovo appuntamento della rubrica ClassicaMente,; le celebrazioni in onore di, noto anche come Fontus, Diosorgenti efonti, figlio di Giano e della ninfa Giuturna., il Dioe il cultoPhoto Credits: jt1965blog.wordpress.comLain onore del Dio, detta, si celebrava il 13 ottobre. Nella religione romanaera la divinità patrocinantefonti e dell’acqua sorgiva, figlio di Giano e della ninfa Giuturna, nonché fratello di Tiberino, un antico dio italico di natura fluviale legato al fiume Tevere. L’acqua era un elemento importante per gli antichi romani ...