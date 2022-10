Comune di Roccella Jonica | Concorso per 2 Agenti Polizia

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali come Agente diLocale, categoria C. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di agente dilocale, categoria C, posizione economica C. 1, del C.C.N.L. 21 maggio 2018 funzioni locali. Requisiti ed Invio della Domanda Le domande di ammissione aldovranno pervenire al protocollo deldientro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso ...