Ciclismo su pista | Mondiali 2022 | DOMINIO AZZURRO! L’inseguimento a squadre femminile è oro iridato!

Leggi su oasport

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Arriva una medaglia d’oro meravigliosa in chiusura della seconda giornata deidisuin quel di Saint-Quentin-en-Yvelines per la Nazionale italiana: non ci sono riusciti gli uomini, ma a portare in alto la bandiera tricolore ci pensano le donne del. Una due giorni eccezionale, unin lungo e in largo per il quartetto del Bel Paese: miglior tempo in qualificazione, primo turno in piena gestione e finale devastante, con il crono di 4:09.760, che va a migliorare il record italiano ottenuto l’anno scorso alle Olimpiadi di Tokyo. Vittoria Guazzini, Chiara Consonni, Elisa Balsamo e Martina Fidanza (bis per lei dopo lo scratch di ieri, entrata oggi in finale dopo che nel primo turno c’era stato il supporto di Martina ...