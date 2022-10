Brindisi | fa domanda per diventare bidella nel 1985 e viene assunta nel 2022

, si candidò nel 1985 senza ricevere risposta. Nel 2013 si era trasferita in Germania. 'Quando mi hanno chiamata per offrirmi il posto non ci credevo. Ma ho fatto le valigie e sono ...... 58enne di Mesagne in provincia di, è stata chiamata per svolgere il ruolo di bidella in un istituto scolastico. Nulla di anormale, a parte il fatto che la signora ha fattoper ...«Me ne ero dimenticata» ha detto Marcella Primiceri di Mesagne, la donna che è stata per l'assunzione 37 anni dopo la domanda. Viveva da tempo in Germania, ma non ha esitato a rientrare. «È un sogno c ...Brindisi, si candidò nel 1985 senza ricevere risposta. Nel 2013 si era trasferita in Germania. "Quando mi hanno chiamata per offrirmi il posto non ci credevo. Ma ho fatto le valigie e sono tornata" ...