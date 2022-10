Anna Kanakis | chi è l’ex marito Claudio Simonetti | età del compositore e musicista | colonne sonore e vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche l’attrice, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera allae all’amore finito per il primo. Dagli esordi al debutto dicomeè nato a Sao Paulo il 19 febbraio del 1952, figlio di Enrico, è un noto, fondatore del gruppo progressive rock Goblin. Di lui sappiamo che ha studiato composizione e pianoforte fin da piccolo e ...