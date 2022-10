Acquisti in comune del gas | le nuove proposte della Commissione europea

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Laproporrà il 18 ottobre una nuova serie diper affrontare la crisi energetica causata dai fortissimi rincari del gas, dovuti in gran parte a speculazioni e a manipolazioni del mercato da parteRussia. Lo ha annunciato a Praga la commissaria all'Energia, Kadri Simson, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio informale dei ministri dell'Energia dell'Ue. Leriguarderanno in particolare: 1) un nuovo indice sui parametri di riferimento del mercato europeo del gas, per tenere adeguatamente conto del ruolo del gas naturale liquefatto (Gnl), che sempre più sta sostituendo nell'Ue il metano russo proveniente dai gasdotti; 2) una nuova iniziativa per ridurre la domanda; 3) un nuovo quadro per gli "accordi di solidarietà'" energetica fra gli Stati membri, ...