WWE | Altre superstar del main roster potrebbero arrivare a NXT

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) La WWE punta molto sul nuovo corso di NXT, in particolar modo da quando Triple H ha in mano il controllo creativo di tutta la compagnia: The Game sembra intenzionato a riportare il brand di Orlando agli antichi splendori e per farlo, ha deciso di puntare sui talenti a sua disposizione nel. Apollo Crews, Brawling Brutes, Nikki A.S.H e Doudrop sono solo alcune delleche sono tornate a NXT nell’ultimo periodo e nello scorso episodio dello show, anche Sonya Deville ha fatto il suo ritorno: a quanto pare ancheseguiranno presto lo stesso percorso. Le ultime indiscrezioni Una fonte all’interno della compagnia ha dichiarato che questo “crossoveer” verosimilmente è destinato a continuare:“Il crossover dei talenti di Raw e SmackDown a NXT è destinato a ...