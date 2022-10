Ucraina | Putin apre a incontro con Biden che frena | Dipende

Il presidente della Federazione Russa, Vladimir, sta "agendo in maniera brutale" in, e "ha commesso crimini di guerra". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante una intervista esclusiva con l'emittente "Cnn". "...In'ha agito in maniera brutale. Penso che abbia commesso crimini di guerra. E quindi non vedo alcuna logica per incontrarlo in questo momento', ha detto il presidente degli Stati Uniti ...Joe Biden "non intende" parlare con Vladimir Putin al G20, ma prenderebbe in considerazione un incontro qualora il presidente russo volesse parlare ad esempio del rilascio di Brittney Griner, l'americ ...Putin, ha detto ancora il presidente americano ... nello scenario peggiore o nel caso di bombardamento della centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina, Biden ha risposto che "se ne è parlato", ma ...