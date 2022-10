Totti-Blasi | è gelo assoluto tra i due ex coniugi Per comunicare fanno così

Nuovo colpo di scena per Francesco. In attesa di discutere in tribunale i dettagli della separazione non consensuale con Ilary, l'ex calciatore della Roma non perde tempo con Noemi Bocchi e ufficializza la loro relazione ...Non lo dica a Ilary , altrimenti le fa sparire anche questo...". Ovvero il Tapiro d'oro che Valerio Staffelli ha consegnato a Francesco, la cui separazione dalla moglie Ilaryè il caso mediatico dell'anno. L'inviato del tg satirico si riferisce ovviamente alla vicenda, ormai famigerata, dei Rolex dell'ex capitano della ...Francesco Totti fa sul serio con la nuova fidanzata Noemi Bocchi. Pare che i due andranno presto a convivere a Roma Nord. Non solo: sembra che l'ex calciatore abbia già regalato un prezioso anello all ...La querelle tra l'ex capitano della Roma Totti e la sua ormai ex moglie Ilary Blasi continua a tenere banco da mesi. La vicenda in queste settimane è entrata nel ...