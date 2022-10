Tablet o pc da gaming? Con questo prodotto Asus | non dovrai scegliere | è 2 in 1

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) ROG Flow Z13 è al contempo un prestante PC da gioco eportatile: ecco le caratteristiche principali del nuovo modelloda 13 pollici con touch screen, stylus e keyboard, pensato per soddisfare sia le esigenze di produttività e lavoro sia quelle relative al gioco e all’intrattenimento. Fonte: hdblog.it – ComputerMagazine.itE’ unportatile ed al contempo un PC da scrivania. E’ stato ideato con l’obiettivo di garantire ottime prestazioni per la produttività ed al contempo eccellenti perfomance in ambito di. Si tratta del nuovo arrivato in casa, il ROG Flow Z13 da 13 pollici con touch screen, stylus e keyboard. Il corpo pesa 1,19 Kg. Con l’aggiunta della tastiera, il peso totale raggiunge il chilo e mezzo, per dimensioni pari a 30.3 cm di lunghezza, 20.5 cm ...

