Programmi TV di stasera | mercoledì 12 ottobre 2022 Pio e Amedeo da Emigratis a Beautiful

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Pio econ Katherine Kelly Lang Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano – La Gita a Tindari Fiction del 2001, di Alberto Sironi, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci. Trama: Nenè Sanfilippo, 21 anni, viene freddato da un colpo di pistola sul portone di casa. Poco dopo si presenta in commissariato Davide Griffo che, non avendo più notizie dei genitori, vuole l’autorizzazione a forzare la porta del loro appartamento. Con l’aiuto dell’amica Ingrid, Montalbano scopre con sorpresa che i coniugi Griffo abitano nello stesso stabile del ragazzo ucciso e che i due anziani erano andati in gita a Tindari. Rai2, ore 21.20: Delitti in Paradiso Serie TV. 11×08 Scacco matto: Durante un’attesissima partita a scacchi fra due grandi campioni del passato, uno dei due sfidanti viene avvelenato. L’indagine viene complicata dall’arrivo di un’efficiente ed enigmatica ...

Libero Magazine

FILM THRILLER DA VEDEREIN TV Solo per vendetta, ore 21:00 su Sky Cinema Action Nicolas ... IIN CHIARO Il commissario Montalbano, ore 21:25 su Rai 1 Luca Zingaretti è il commissario ...su Rai 1 alle 21.25 Il commissario Montalbano Esauriti gli episodi restaurati in altissima definizione, la programmazione della popolare fiction con ... Stasera in TV: film, serie e programmi di martedì 11 ottobre Stasera in tv - mercoledì 12 ottobre 2022 - Pio e Amedeo tornano su Canale5 con Emigratis - La resa dei conti (ore 21,30). Nella ...Stasera in tv - mercoledì 12 ottobre 2022 -su La7 va in onda Una giornata particolare (dalle ore 21,20). Il programma di Aldo Cazzullo avrà il racconto di Napoleone Bonaparte al centro della penultima ...