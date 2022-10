Pd | Zingaretti | ' chi ha fatto pezzi di strada con noi e ne farà non è avversario' **

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "L'iniziativa di Conte per rafforzare i 5 Stelle è assolutamente legittima. C'è una trasformazione di questo movimento. Non dobbiamo demonizzare i tentativi di costruire un rapporto con il Paese che rafforzi l'opposizione. Noi come Pd dobbiamo aprire in fretta una fase di nuovo radicamento sociale, politico e culturale. La svolta sarà quella di tornare di nuovo e con più chiarezza vicino alle persone. Noi dobbiamo smetterla di pensare che gli avversari sono movimenti con cui abbiamodie ne faremo insieme e pensare a ricostruire un radicamento partendo dal voto del 25 settembre". Così Nicolaa Controcampo sul sito del Messaggero.

3' di lettura 11/10/2022 - Provare a costruire il campo largo, anche se le difficoltà sono tante, ma capendo in tempi brevi chi ci sta e chi no, per evitare una sconfitta in "stile Sicilia". La direzi ...