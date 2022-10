Napoli - Ajax | I convocati di Luciano Spalletti | rientra Osimhen out Rrahmani

quasi al completo per il ritorno di Champions League contro l', in programma oggi allo stadio Maradona alle 18.45 . Torna infatti tra i convocati anche l'attaccante nigeriano Victor ...Poco fa la SSCha annunciato la lista dei convocati di mister Spalletti per la sfida di questa sera contro l'. Torna a disposizione Osimhen. Purtroppo, come era facilmente intuibile, non c'è Rrahmani in ...Il Napoli alle 18:45 affronterà in Champions League l'Ajax. Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la partita; c'è l'importante rientro di Victor Osimhen dopo l'infortunio mentre è ...L'attaccante nigeriano torna tra i convocati per la partita di Champions League contro l'Ajax allo stadio Maradona ...