Mosca conferma Ad Astana Putin vedrà Erdo?an

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) I presidenti di Russia, Vladimir, Turchia, Recep Tayyip Erdo?an, Kirghizistan, Sadir Japarov, e Tagikistan, Enomali Rajmon, si incontreranno domani ad, in Kazakistan, a margine della Conferenza sulle misure di interazione e fiducia in Asia. Laè arrivata oggi dal consigliere per la politica estera del Cremlino, Yuri Ushakov. Il Cremlino si aspetta che il presidente turco Erdo?an farà auna proposta concreta di mediazione sul conflitto in Ucraina Adsi aspetta che il presidente turco Erdo?an farà auna proposta concreta di mediazione sul conflitto in Ucraina. “I turchi propongono una loro mediazione. Se ci dovessero essere contratti (tra Russia e Ucraina), questi avranno luogo sul territorio turco”, ha detto ancora il ...