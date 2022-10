(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Nuova puntata social nella guerra tra Enrico. Dopo il furioso battibecco televisivo tra il giornalista e l’esponente di Italia Sovrana e Popolare, alterco che ha lungamente spopolato in Rete, il direttore del tg de La7 è tornato a punzecchiare. L’occasione è stata fornita da alcuni scatti fotografici, che hanno immortalato l’esponente comunista, in prima fila sabato sera, acon le. “Sarà mica il leader antisistema, quello acon le?”, ha ironizzato un utente social, postando gli scatti tra ildella trasmissione condotta da Milly Carlucci. “e il suo elettorato in platea acon le ...

Secolo d'Italia

... Mattia Santori , Massimo Franco , Concita De Gregorio , Massimo Giannini , Corrado Augias , Alessandro Sallusti , Pietro Senaldi , Helga Cossu ,Travaglio , Roberto Saviano , Sergio, ......Balboni e il Funzionario senior per l'innovazione del Laboratorio Aperto - ex Teatro Verdi...al pubblico è stato un grandissimo successo - ha concluso il referente del Laboratorio Aperto- ... Marco Rizzo tra il pubblico di Ballando con le stelle, Mentana lo provoca: "Ha deciso l'Agcom" (video) Buon compleanno Roberto Pujia, Adele Ammendola, Lucia Poli… …Carlo Jean, Massimo Ghini, Marco Rizzo, Roberto Giacobbo, Luca Carboni, Gabriele Paolini, ...StampaIl 10 Ottobre è una data importante e cruciale per Castellabate e la sua storia. Proprio in questo giorno in quel lontano 1123 fu avviata la costruzione del Castello ad opera del IV Abate di Cav ...