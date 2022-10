Ita Airways | il cda toglie le deleghe al presidente Altavilla | passano all’ad Lazzerini

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Per il Mef, il manager avrebbe ostacolato le trattative per la privatizzazione del vettore con il consorzio guidato dal fondo americano Certares

Il consiglio d'amministrazione diha votato la revoca delle deleghe operative al presidente esecutivo Alfredo Altavilla e le ha assegnate all'amministratore delegato Fabio Lazzerini. Una mossa che certifica la rottura tra ...Tensione sempre più alta ai vertici di. Il consiglio di amministrazione della compagnia aerea, questa mattina, ha tolto tutte le deleghe al suo presidente esecutivo, Alfredo Altavilla, mettendole nelle mani dell'amministratore ...(Adnkronos) - Da un nuovo decreto bollette al Pnrr passando per la manovra di bilancio o la cessione di Ita Airways e l'aumento di capitale di Mps. Al suo arrivo a via XX settembre il nuovo ministro d ...Dovrebbe riunirsi già domani il collegio sindacale per valutare la decisione Foto dall'archivio. Dovrebbe riunirsi già domani il collegio sindacale per valutare la decisione. Il Cda di Ita Airways, a… ...