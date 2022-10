In viaggio da Napoli a Ischia con l’eroina | presa una 25enne

Leggi su anteprima24

Durante una perquisizione eseguita subito dopo lo sbarco aè stata trovata in possesso di un quantitativo di eroina sufficiente a confezionare venti dosi: i carabinieri della locale stazione hanno arrestato ieri sera una giovane che trasportava droga da spacciare. La giovane, unagià nota alle forze dell'ordine per dei furti, è stata individuata allo sbarco da. La giovane aveva addosso un involucro contenente 21 grammi di eroina: la droga non è stata ritenuta dai militari dell'arma un carico per uso e consumo personale ma una quantità sufficiente per confezionare e smerciare oltre 20 dosi. Per lei è scattato l'arresto (ai domiciliari) con l'accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. Attualmente è a casa in attesa di giudizio.