Ilary Blasi e la beffa a Totti sui Rolex | dopo il video arriva la multa!

Dopo il danno, anche la beffa. Non è un periodo particolarmente fortunato per, a pochi giorni dall'inizio della battaglia in tribunale con Francesco Totti . Dopo le dichiarazioni dell'ex capitano della Roma sui Rolex "trafugati", la settimana scorsa la conduttrice ...Francesco Totti e: la storia continua! Dopo aver rivelato le condizioni per la separazione consensuale , vengono svelati nuovi retroscena sulla fine del loro matrimonio. A tre giorni dalla prima udienza in ...Periodo nero per la conduttrice, che aveva girato una serie di storie su Instagram di fronte al negozio di via Condotti, poi diventate virali ...Per la pulizia della pelle, per eliminare l’acne e i punti neri, per rassodare, esfoliare e ringiovanire il viso e, perfino, ad effetto botox-like. Gli skin device, manuali o smart, esistono da divers ...