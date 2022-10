Il CorSport | «Abraham in crisi di fiducia | a Roma c’è spazio per due Re?»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Ladisulle pagine del Corriere dello Sport., indi, ha bisogno di un gol pesante per riprendere il filo. In estate, in Israele, assicurava scherzosamente di non essere invidioso dell’attenzione riservata a Dybala «perché nellac’èanche per due re». Ma in questo inizio di stagione ha segnato solo due reti, entrambe decisive, proprio su assist di Paolino. Per il resto ha deluso, sbagliando anche giocate molto semplici. Domenica sera, alla fine della partita, è rimasto qualche minuto in campo a rimuginare sulle nuove occasioni sprecate. Gli hanno spiegato che l’unico modo per tornare se stessi è affrontare le difficoltà con leggerezza. Comodo dirlo, un po’ meno interiorizzarlo. Il noto quotidiano scrive anche dello sfogo ...