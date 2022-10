I migliori siti di commercio di macchine utensili usate

Leggi su anteprima24

Meglio puntare su un macchinario di prima o seconda mano? Questo è il dilemma principale che si pongono molte aziende in procinto di aprire o in fase di rinnovo della strumentazione. In effetti, l'acquisto di macchinari nuovi può trasformarsi in un vero e proprio salasso per l'impresa, soprattutto se è giovane e non ha la liquidità necessaria per far fronte a questo investimento. Per questo, molte aziende del settore industriale preferiscono rivolgersi al mercato dell'usato, principalmente per tre motivi: è conveniente, perché l'usato permette di risparmiare fino al 70% rispetto all'acquisto del nuovo, soprattutto grazie al Bonus Industria 4.0, che può essere richiesto anche sull'usato; fornisce le stesse garanzie del nuovo, visto che i macchinari usati vengono revisionati, certificati e messi a norma per essere come nuovi; permette di aggiornare il parco ...