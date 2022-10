Greta Thunberg spiega perché sarebbe ' Un errore chiudere le centrali nucleari per passare al carbone'

Le sfide e qualche idea per il governo che verràatomica: "Un errore spegnere le centrali nucleari per passare al carbone" L'attacco di questo articolo rischia di essere spericolato, ...Torna sulla scena pubblica, la fondatrice del movimento ambientalista Fridays for Future, con un'intervista a un programma di approfondimento politico della tv pubblica tedesca Zdf, affrontando tra gli altri il ...Greta Thunberg, stavolta non piace. Non piace all’intero mondo dei No Tutto in Italia. Impegnatissimi a fermare rigassificatori, termovalorizzatori, trivelle in mare e in terra, impianti fotovoltaici, ...L’attivista svedese Greta Thunberg, volto del movimento ambientalista Fridays for Future, è intervenuta sul dibattito in corso in Germania sull’energia nucleare. Secondo l’attivista, se alcune central ...