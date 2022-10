(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Mentre l’Italia conta il gas che le rimane e il prezzo della luce è fuori controllo, tante imprese sono allo stremo. Si prevedono 10 milioni di persone alla fame. Ma nell’«casa comune» si va in ordine sparso. Uno spettro si aggira per l’, etereo e mortale come una nube di gas. Lo stanno imparando a loro spese gli italiani. È nato il movimento «non pago» animato da artigiani, partite Iva, famiglie che hanno già inscenato nelle piazze, da Torino a Palermo, il falò delle bollette. Ma è un fuoco fatuo. Non scalda ed evoca il fantasma più terribile: la povertà. La stima è che in Italia arriveremo a 10 milioni di persone sotto i livelli di sussistenza, mentre si infoltiscono le file alle mense della Caritas. Sembrano tornati i giorni del Covid, ma le code sono più lunghe, più meste. La seconda manifattura d’è appesa a un ...

Panorama

...kortostan, entrambe nella posizione geografica cruciale della zona uralica, al confine trae ... Le carte geografiche che mostrino in formale regioni sono causa di arresto fino a 15 ...Con il Nordstream 2 si èla Russia dall'dal punto di vista energetico, con questo attentato si è fatto un altro passo dal punto di vista politico. Si èla Russia non tanto ... Europa separata e in bolletta In programma anche Nel mezzo dell'inferno per uno spettatore alla volta allestito nella barchessa del Parco Bizzozero ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...