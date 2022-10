È morta Angela Lansbury | l' attrice che ha interpretato la Signora in giallo

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Èall'età di 96 anni, l'premio Oscar che per quasi vent'anni hail personaggio di Jessica Fletcher, nella serie statunitense Lain, andata in onda per dodici stagioni sulla CBS e seguita da quattro film: Vagone letto con omicidio, Appuntamento con la morte, L'ultimo uomo libero e La ballata del ragazzo perduto. La notizia è stata diffusa dai media americani che hanno citato come fonte la famiglia dell'britannica, con cittadinanza irlandese naturalizzata statunitense. L'artista è deceduta nella sua casa di Los Angeles all'1:30 di martedì 11 ottobre. Lascia i tre figli Anthony, Deirdre e David, i nipoti Peter John, Katherine e Ian, 5 pronipoti, e suo fratello, il produttore Edgar ...