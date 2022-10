Decima giornata Serie A 2022 2023 | le designazioni arbitrali

Sky Sport

Designata la sestina arbitrale che dirigerà la partita di campionato tra il Napoli e il Bologna. Sarà l'arbitro Francesco Cosso a dirigere Napoli - Bologna,di Serie A. Assistenti: Raspollini - Affatato. IV Uomo: Ayroldi. VAR: Valeri - Abbattista Sarà la prima direzione in Serie A di Cosso con il Napoli. Comments commentsSono stati ufficializzati gli arbitri per ladi Serie A. Tra i big match, Torino - Juventus vedrà come direttore di gara Maurizio Mariani (assieme agli assistenti Baccini e Colarossi, il quarto ufficiale di gara Ghersini e al Var ... Serie A, il calendario del prossimo turno DESIGNAZIONI ARBITRALI SERIE A – L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali del decimo turno di Serie A. Napoli – Bologna sarà diretta da Cosso mentre il derby della Mole, Torino – Juventus, sarà di ...Ecco le designazioni degli arbitri per la decima giornata del campionato di serie A. Per la gara che si disputerà domenica alle ore 12.30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano tra Inter e Salernitana, ...