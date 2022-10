Crollo Juventus | le previsioni dei bookmakers sulla posizione di Allegri

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) L’inaspettata e roboante battuta d’arresto in Israele da parte dellaha lasciato il segno. La sconfitta con il Maccabi Haifa, la terza in quattro gare di Champions League, ha praticamente sancito l’addio dei bianconeri agli ottavi di finale della massima competizione europea. A questi numeri impietosi vanno poi sommati i dieci punti di distacco, in Serie A, dal Napoli capolista nonché un rendimento generale che, nell’ultimo mese, è andato a picco: 2 vittorie, 2 pareggi e ben 5 sconfitte. Un rendimento negativo per lacon Massimilianoche è finito nell’occhio del ciclone. Dopo la débâcle contro il Maccabi, la dirigenza ha subito fatto quadrato intorno all’allenatore livornese ma, appare chiaro, che siano momenti di grande riflessione. Nessuno si sarebbe immaginato, al 12 ottobre, di vedere i bianconeri dire ...

