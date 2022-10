(Di mercoledì 12 ottobre 2022)torna? Fino alla fine di quest'anno, la Certificazione verde è richiesta per accedere ad alcune strutture. Come le sale d'attesa dei dipartimenti di emergenza e accettazione, dei reparti di ...

ilmessaggero.it

Non è quindi difficile da pensare che il nuovo governo potrebbe pensare al ripristino del green pass per evitare un'altra ondata di. Il parere dei medici Sul tema green pass si esprime anche il ...... torna la festa della birra senza restrizioniIl festival, che non si è tenuto negli ultimi due anni a causa della pandemia,a svolgersi da oggi fino al 3 ottobre. Sono attese oltre 6 ... Covid, ritorna il Green pass Pregliasco: «Nuove misure se contagi aumentano» Green pass torna Fino alla fine di quest'anno, la Certificazione verde è richiesta per accedere ad alcune strutture. Come le sale d'attesa dei dipartimenti di emergenza ...L'ex capitano della Roma ha scritto e condiviso un messaggio per il padre, morto il 12 ottobre del 2020 all'età di 76 anni ...