Covid | l’aumento dei contagi fa temere gli effetti di una nuova ondata sul lavoro | ritorno a mascherine e smart working?

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Con la riapertura delle scuole, l’abbassamento delle temperature che favorisce l’utilizzo di spazi al chiuso e l’addio alle, ecco che ida coronavirus sono tornati a salire. Nelle ultime ventiquattr’ore, in Italia sono stati registrati 65.925 nuovi casi di, contro i 15.089 di lunedì 10 ottobre. Il tasso di positività è schizzato al 19,8% e anche tutti gli altri parametri segnano un incremento, a partire dai ricoveri nei reparti ordinari (+272 rispetto al giorno precedente) e in terapia intensiva (+8 da lunedì, per un totale di 224). La stagione invernale è alle porte e, sebbene l’evoluzione della pandemia sia diventata sempre più imprevedibile a causa delle nuove varianti, dovremo comunque prepararci ad affrontare per il terzo anno consecutivo un autunno/inverno segnato dal virus. Per questo già il 30 settembre ...