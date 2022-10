Calcio | crisi Juve; squadra rientrata | scatta il ritiro

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Lantus è tornata a Torino, i bianconeri sono atterrati all'aeroporto di Caselle qualche minuto dopo le 17. Allegri e i suoi ragazzi sono tornati dalla trasferta di Champions League in Israele e ...

La Juventus è tornata a Torino, i bianconeri sono atterrati all'aeroporto di Caselle qualche minuto dopo le 17. Allegri e i suoi ragazzi sono tornati dalla trasferta di Champions League in Israele e ...Questo è un momento molto duro per la Juventus che, dopo le due sconfitte consecutive con Milan e Maccabi Haifa, deve capire quali sono le ragioni dell'attuale crisi di risultati, per provare a ...