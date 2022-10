Basket | EuroCup 2022 | Trento sconfitta in casa dai greci del Promitheas

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Secondaconsecutiva per la Dolomiti Energiain. La squadra di Lele Molin è stata battuta indaidelPatras per 89-76. Una sfida che si è decisa già nel primo tempo, con gli ospiti che avevano chiuso avanti di quattrodici punti all’intervallo.non è poi riuscita a rimonta nel secondo tempo, dove ha prodotto decisamente meglio in attacco. Il migliore per la Dolomiti è stato Diego Flaccadori con 14 punti, che ha messo a referto anche 7 assist e 6 rimbalzi. Tredici punti, invece, per Drew Crawford e Luca Conti. Ilè stato trascinato dai 22 punti di Trevis Simpson e dai 20 di Joe Young, oltre alla doppia doppia di Arnoldas Kulboka (18 punti e 11 rimbalzi).ha iniziato ...

