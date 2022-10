WWE | Karl Anderson e Luke Gallows approdano a Raw | ma sono ancora coinvolti in NJPW

(Di martedì 11 ottobre 2022) Questo fine settimana è stato denso di rumors che volevano un ritorno in WWE di. Ritorno Che effettivamente c’è stato, ed ha avuto luogo in quel di Raw. I due, infatti,accorsi in aiuto di un Aj Styles visibilmente in difficoltà contro il Judgment Day. Ne è conseguita una rissa 3 vs 3 tra le due fazioni. Ciò che ha mandato in visibilio i fans non è stato solo il ritorno dei Good Brothers a Stamford, ma anche il fatto che i duepesantemente impegnati in Giappone con la. Un piede in due scarpe, tra i due, è sicuramente quello in pieno conflitto di interessi. Detiene il titolo “Never Openweight championship” che difenderà il 5 Novembre contro ...

...ad allenarsi presso il dojo JWA sotto la guida del belgaGotch, una leggenda che ha contribuito a plasmare lo stile giapponese del wrestling professionistico. Fate i vostri acquisti a tema...Il 13 giugno 2020 batterà ancheRoberson per submission ed il 5 dicembre 2020 sconfiggerà per ... In precedenza aveva avuto una relazione con una ex star della, Kelly Kelly . Un aneddoto su ...Questo fine settimana è stato denso di rumors che volevano un ritorno in WWE di Karl Anderson e Luke Gallows. Ritorno Che effettivamente c'è stato, ed ha avuto luogo in quel di Raw. I due, infatti, so ...WWE promised a major show for the season premiere of Monday Night Raw. It was a hit-and-miss event but certainly pushed the program forward in big ways.